Từ bảo tàng đến bàn ăn: Chuyện về ổ bánh mì 5.000 năm tuổi gây sốt

Chôn bánh mì dưới bậc cửa trong các nghi lễ

Nghi thức cổ xưa này xuất hiện trong nhiều nền văn hóa với những ý nghĩa sâu sắc về tâm linh, bảo vệ và sự thịnh vượng.

1. Biểu tượng của sự biết ơn

Dâng lên thần linh hoặc tổ tiên: Bánh mì, như một sản phẩm của lao động và đất đai, thường được dùng làm vật phẩm hiến tế để cảm tạ các vị thần nông nghiệp (như Demeter trong thần thoại Hy Lạp hoặc Ceres của La Mã).

Cầu mong mùa màng bội thu: Nông dân chôn bánh mì như một cách "trả lại" cho đất đai, mong đất tiếp tục màu mỡ.

2. Nghi thức xua đuổi tà ma

Xua đuổi điềm xấu: Trong văn hóa Slav và một số vùng châu Âu, bánh mì (đặc biệt là lúa mì đen) được chôn dưới ngưỡng cửa để ngăn ma quỷ hoặc năng lượng tiêu cực xâm nhập nhà.

"Chìa khóa" giữ an toàn: Ngưỡng cửa được coi là ranh giới giữa thế giới bên trong và bên ngoài. Bánh mì đóng vai trò như vật phẩm thiêng, canh giữ sự bình yên.

3. Gắn kết cộng đồng và gia đình

Nghi lễ nhập trạch: Ở Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông, khi xây nhà mới, người ta thường chôn một ổ bánh mì (như Küllüoba) hoặc hạt lúa mì để cầu mong no ấm, đoàn kết.

Dấu ấn của sự sinh sôi: Hành động này tượng trưng cho việc "gieo mầm" may mắn, như hạt giống nảy nở thành cây lúa.