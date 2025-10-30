Từ 30/10 - 5/11, ba con giáp tiền tài rộng mở, may mắn bủa vây

1. Tuổi Thìn
Tuổi Thìn chính là con giáp được cát tinh chiếu sáng mạnh nhất trong tuần này. Sau chuỗi ngày bận rộn và đôi phần mệt mỏi, từ 30/10 - 5/11, vận khí của Thìn đảo chiều ngoạn mục, tiền tài và danh vọng cùng thăng tiến.
Nhờ có sao Tài Tinh trợ mệnh, những người làm kinh doanh, đầu tư hoặc đang mở rộng thị trường sẽ gặt hái thành quả lớn, lợi nhuận tăng đột biến, đối tác đáng tin cậy tìm đến hợp tác.
Người làm công ăn lương cũng có cơ hội được đề bạt, khen thưởng hoặc nhận thêm thu nhập ngoài mong đợi.
Không chỉ tài lộc, mà đường nhân duyên của tuổi Thìn cũng hanh thông, người độc thân dễ gặp được người “hợp cạ”, còn người có đôi thì tình cảm ngày càng bền chặt.
2. Tuổi Mão
Tuần này, tuổi Mão được xem là ngôi sao sáng trong đường tài vận. Bản mệnh có tầm nhìn xa, lại khéo léo trong giao tiếp nên dễ được cấp trên, đối tác tin tưởng.
Người làm ăn, buôn bán có lộc ký kết, khách hàng cũ quay lại, khách mới tìm đến, tiền vào rủng rỉnh. Với người làm việc trong môi trường sáng tạo, đây là giai đoạn ý tưởng bùng nổ, mang lại danh tiếng và thu nhập vượt trội.
Đặc biệt, từ giữa tuần trở đi, tuổi Mão sẽ cảm nhận rõ vận khí chuyển mình - việc tưởng khó lại thành dễ, những cơ hội nhỏ mang về khoản thu lớn.
3. Tuổi Hợi
Nếu phải chọn một con giáp may mắn trọn vẹn nhất tuần này, tuổi Hợi chắc chắn được gọi tên đầu tiên. Sao Phúc Đức và Tài Lộc cùng soi chiếu khiến mọi việc của Hợi đều suôn sẻ, tiền bạc liên tục chảy về túi.
Người làm kinh doanh sẽ có cơ hội ký hợp đồng giá trị, người làm công sở có thể được khen thưởng, tăng lương hoặc nhận thêm thu nhập phụ.
Tuổi Hợi vốn hiền lành, sống thiện tâm nên dễ gặp “lộc trời ban” – có thể là khoản tiền bất ngờ, người trả nợ cũ, hay cơ hội đầu tư sinh lời cao.
Càng về cuối tuần, vận may càng nở rộ, tiền bạc dư dả, cuộc sống sung túc khiến người khác phải ngưỡng mộ.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm