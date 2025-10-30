Từ 30/10 - 5/11, ba con giáp tiền tài rộng mở, may mắn bủa vây

1. Tuổi Thìn

Tuổi Thìn chính là con giáp được cát tinh chiếu sáng mạnh nhất trong tuần này. Sau chuỗi ngày bận rộn và đôi phần mệt mỏi, từ 30/10 - 5/11, vận khí của Thìn đảo chiều ngoạn mục, tiền tài và danh vọng cùng thăng tiến.

Nhờ có sao Tài Tinh trợ mệnh, những người làm kinh doanh, đầu tư hoặc đang mở rộng thị trường sẽ gặt hái thành quả lớn, lợi nhuận tăng đột biến, đối tác đáng tin cậy tìm đến hợp tác.

Người làm công ăn lương cũng có cơ hội được đề bạt, khen thưởng hoặc nhận thêm thu nhập ngoài mong đợi.