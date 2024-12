Từ 2025, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều bị phạt tới 20 triệu đồng

Nghị định 168 có hiệu lực từ 1/1/2025, quy định các hành vi vi phạm như không chấp hành tín hiệu đèn, đi ngược chiều sẽ bị phạt tới 6 triệu đồng đối với xe máy và tới 20 triệu đồng đối với ô tô. Nghị định 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ 1/1/2025. Theo nghị định, nhiều hành vi vi phạm giao thông sẽ có mức xử phạt vi phạm hành chính tăng gấp nhiều lần so với trước đây. Cụ thể, đối với tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị phạt từ 18-20 triệu đồng và tương tự mức phạt đối với hành vi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”. Đáng chú ý, đối với hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc và lùi xe trên đường cao tốc bị phạt từ 30-40 triệu đồng; hành vi lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ; dùng chân điều khiển vô lăng xe khi xe đang chạy trên đường bị phạt từ 40-50 triệu đồng. Ngoài ra, một số hành vi vi phạm đối với xe máy cũng tăng như không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc; đi ngược chiều của đường một chiều bị phạt từ 4-6 triệu đồng. Theo đại diện Cục CSGT, nghị định mới được xây dựng trong bối cảnh tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, tai nạn được kiềm chế. Về tổng thể tình hình giao thông còn nhiều vấn đề đặt ra như hạ tầng giao thông phát triển chưa tương ứng với nhu cầu, tổ chức giao thông còn nhiều bất cập; lượng phương tiện tăng cao mỗi năm với gần 500.000 ô tô, 2 triệu xe máy… Do đó, để lập lại trật tự đòi hỏi việc thực thi pháp luật phải nghiêm minh, chế tài đủ tính răn đe, tương xứng với vi phạm, nhất là các hành vi cố ý xâm phạm trật tự an toàn giao thông. Thanh Hà