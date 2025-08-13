Từ 1/10, hơn 4,4 triệu ô tô không được qua trạm thu phí nếu không làm việc này

Điều 31 Nghị định 119/2024/NĐ-CP quy định, chủ phương tiện ô tô phải chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông có kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Nghị định cho phép thời gian một năm (từ 1/10/2024 đến 1/10/2025) để chủ phương tiện và nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện việc chuyển đổi này.

Điều này đồng nghĩa với việc từ 1/10/2025, nếu chủ phương tiện không có tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, sẽ không được lưu thông qua trạm thu phí không dừng (ETC).