TS. Võ Trí Thành: Gỡ nút thắt để Đà Nẵng vừa đáng đến, vừa đáng sống

Đà Nẵng có nhiều lợi thế thậm chí hơn Singapore, nhất là về thiên nhiên, song còn xa mới có thể đáng sống được như đảo quốc sư tử. Thực tế, nhiều thành phố đáng đến nhưng chưa chắc đã là nơi đáng sống. Do đó, hay nhất là Đà Nẵng phát triển giống như Singapore, vừa đáng đến, vừa đáng sống.

Mỗi người có cách hiểu khác nhau về một nơi đáng sống. Lâu nay thông qua các cuộc bình chọn hay thông tin trên truyền thông có thể thấy, có nhiều tiêu chí đánh giá về nơi đáng sống.

Đầu tiên là lối sống. Theo xu thế hiện nay, nơi đáng sống phải đảm bảo các yếu tố: xanh, nhân văn, an toàn, cá tính hoá, cá thể hoá. Nếu không đáp ứng được những yêu cầu trên thì chưa phải là nơi đáng sống.

Thứ 2 là xu thế đô thị hoá. Mọi người thích sống ở đô thị vì lý do đơn giản: đô thị hóa tạo dựng được vốn xã hội, lúc đó mới có đầu tư, kinh doanh hàng hóa tiêu dùng, sản xuất hàng hóa dịch vụ tốt nhất. Nhất là, nơi đáng sống thì đô thị phải xanh, bền vững, thông minh, an toàn. Và mọi dịch vụ cung cấp cho đô thị đó phải là hệ sinh thái tốt bao gồm y tế, giáo dục, dịch vụ công (gồm cả dịch vụ tiện ích được tư nhân cung cấp).

Đà Nẵng phải xứng đáng là thành phố vừa đáng đến, vừa đáng sống.

Thứ 3 là yếu tố bản sắc. Con người Đà Nẵng rất thân thiện, cởi mở, trung thực, tương trợ lẫn nhau - đó là nét văn hoá có thể cảm nhận được. Nếu thiếu đi bản sắc ấy thì không còn là thành phố đáng sống.

Thứ 4 là yếu tố môi trường. Thành phố đáng sống có môi trường đầu tư kinh doanh, môi trường làm việc thuận lợi không, có so sánh với quốc tế được không? Tại Đà Nẵng, chỉ số chuyển đổi số, chỉ số cải cách hành chính đều nằm ở top đầu so với cả nước, nhưng so với Dubai hay Singapore thì thế nào? Môi trường kinh doanh và làm việc đối với con người rất quan trọng, đó là yếu tố cần để thúc đẩy sự sáng tạo.

Thứ 5, đáng sống là giá trị phải lan toả. Nếu thành phố đáng sống lan toả được thì rất hay. Lan toả tạo ra sự ganh đua, sự cạnh tranh với các địa phương khác và nó góp phần trở thành tiêu chí cho các thành phố đáng sống.

Phải hút được giới tinh hoa và các “đại bàng”