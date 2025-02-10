Truyền thông Trung Quốc phanh phui thế lực của gia tộc họ Minh và điều tàn bạo nhất

Ngoài người đứng đầu là Minh Học Xương (đã chết), gia tộc họ Minh ở Kokang có nhiều thành viên cốt cán, bao gồm Minh Quốc Bình (còn gọi là Mg Myin Shaut Phyin), Minh Cúc Lan (Myin Shut Lan), và đặc biệt là Minh Trân Trân (Ma Thiri Maung) - người được mệnh danh là "nữ ma đầu" phụ trách điều hành nhiều "khu công nghiệp" lừa đảo.

Cốt lõi sức mạnh của gia tộc họ Minh nằm ở mô hình "dùng vũ trang bảo vệ lừa đảo, dùng lừa đảo nuôi vũ trang". Nhóm người này sở hữu lực lượng vũ trang tư nhân hùng hậu, dùng để bảo vệ các khu công nghiệp, áp tải và trấn áp mọi sự phản kháng.

Đế chế tội phạm

Từ năm 2015, Minh Học Xương xây dựng và điều hành một loạt các căn cứ tội phạm quy mô lớn, nổi bật nhất là "Ngọa hổ sơn trang" và "Tập đoàn Quốc Tế Ngọc Tường". Đây là những nơi hoạt động theo hình thức "tập đoàn hóa", cung cấp dịch vụ bảo kê tuyệt đối cho các "kim chủ" (trùm lừa đảo).