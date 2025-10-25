Các báo cáo điều tra gần đây từ truyền thông Hồng Kông (Trung Quốc) đã phơi bày chi tiết về những gì được cho là mạng lưới tài chính và rửa tiền phức tạp của Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn đa quốc gia Prince Group.

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Prince Group thực chất là bình phong cho tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, với các cáo buộc lừa đảo viễn thông, cờ bạc trực tuyến và rửa tiền.

Chen Zhi, người gốc Phúc Kiến - Trung Quốc, đã nhập quốc tịch Campuchia từ năm 2014. Ông ta bị Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Mỹ truy tố, đồng thời đề nghị tịch thu hơn 120.000 Bitcoin với giá trị ước tính 15 tỉ USD, được cho là tài sản thu lợi bất hợp pháp.

Chen Zhi- Chủ tịch Tập đoàn đa quốc gia Prince Group. Ảnh: HK01

Đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) được truyền thông địa phương xác định là một mắt xích quan trọng trong chuỗi tội phạm của Chen Zhi, đóng vai trò là kênh xuất khẩu vốn và rửa tiền.