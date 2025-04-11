Truyền máu trong tử cung, bước tiến y học lịch sử ở châu Phi

Trong suốt thai kỳ, sản phụ được theo dõi chặt chẽ, và thai nhi tiếp tục được truyền máu tổng cộng 10 lần trong tử cung cho đến khi đủ tháng. Khi đến thời điểm sinh nở, chị Senait đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh nặng 3,5 kg bằng phương pháp mổ lấy thai. Cả mẹ và bé hiện đều trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trong hoàn cảnh nguy cấp, đội ngũ chuyên gia của trung tâm đã quyết định tiến hành truyền máu trực tiếp vào mạch máu của thai nhi, dù biết rủi ro rất cao vì mạch máu của bé còn quá nhỏ và yếu. Ca phẫu thuật được tiến hành với độ chính xác tuyệt đối và thành công ngoài mong đợi.

Theo các chuyên gia, đây là ca truyền máu trong tử cung sớm nhất từng được thực hiện thành công tại châu Phi, và là trường hợp thứ hai trên thế giới, sau ca đầu tiên được ghi nhận tại Brazil.

Thông thường, kỹ thuật này chỉ áp dụng cho thai nhi từ 30 tuần tuổi trở lên, do đó thành công của ca phẫu thuật ở tuổi thai 21 tuần được xem là thành tựu y học đột phá.

Thành công này không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn cao của đội ngũ y bác sỹ Ethiopia mà còn mang lại niềm hy vọng mới cho các thai phụ có nguy cơ cao do bất đồng nhóm máu Rh, góp phần khẳng định vị thế đang lên của y học châu Phi trên bản đồ thế giới./.