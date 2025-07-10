Truy tố TikToker Dưỡng Dướng Dường

VKSND Khu vực 8 - Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Mai Văn Dưỡng (39 tuổi, còn gọi là TikToker Dưỡng Dướng Dường) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoản 2 Điều 331 BLHS.

Bị can Mai Văn Dưỡng bị bắt tạm giam từ ngày 10-4-2025, đến ngày 25-9-2025 được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang bảo lĩnh.

Theo cáo trạng, từ ngày 30-9-2024 đến ngày 4-12-2024, Mai Văn Dưỡng sử dụng tài khoản TikTok "@duongduongduong_xongnha" có 235,600 người theo dõi; 4,1 triệu người thích với danh xưng "Dáo xư" thường xuyên đăng tải, phân tích tài khoản TikTok "NL CEO" của bà LTHN (ngụ TP.HCM).

Bà N được xác định là Giám đốc điều hành Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ JT A (gọi tắt: Bệnh viện JT A). Bà N đã đăng ký quảng cáo với danh xưng "NL" và được Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế xác nhận.