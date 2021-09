Truy tố nhóm đối tượng vận chuyển 34kg ma tuý từ Campuchia về TPHCM

Các bị can gồm: Nguyễn Thị Bích Diễm (SN 1989, ngụ huyện An Phú), Mai Vinh Hậu (SN 1999, ngụ quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), Huỳnh Văn Tùng (tên gọi khác Chan Toung, SN 2000, ngụ huyện Lvea Aem, tỉnh Kan Dal, Campuchia), Lê Đăng Huy (SN 1992, ngụ TP.Thủ Đức, TPHCM) và Nguyễn Đỗ Thanh Thanh (SN 1992, ngụ TP.Thủ Đức, TPHCM) cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đến khoảng 2 giờ sáng 30 ngày 14-6-2020, khi Diễm cùng Tùng và Hậu vận chuyển số ma túy trên về đến khu vực xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh ) thì bị lực lượng Phú Hữu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) và Công an xã Quốc Thái (huyện An Phú) truy đuổi, bắt giữ.

Tang vật thu giữ nhiều bọc ni lon chứa tinh thể màu trắng, viên nén với khối tượng gần 33kg (nghi là ma tuý).

Từ lời khai của Diễm và kết quả điều tra, 16 giờ 40 phút ngày 14-6, Đồn Biên phòng Phú Hữu phối hợp với công an tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp Lê Đăng Huy và Nguyễn Đỗ Thanh Thanh.

Cùng ngày, khám xét khẩn cấp chỗ của 2 đối tượng tại căn hộ RS6 – 18.02 chung cư Richstar 2 (số 39 – 241 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TPHCM) thu giữ 5 bọc nilon chứa chất bột màu trắng, nhiều viên nén màu hồng… với trọng lượng gần 1kg.