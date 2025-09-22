Truy tố Nguyễn Thị Hồng Bích vì dùng xyanua đầu độc chết chồng và 3 cháu bé

VKSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, Đồng Nai) về tội giết người và tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND cùng cấp để đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, xuất phát từ việc nợ nần tiền bạc nên Bích nảy sinh ý định tự tử. Vì vậy Bích lên mạng tìm mua chất độc xyanua rồi về cất giấu trong nhà.

Trong thời gian này, Bích và chồng (anh T), cùng gia đình chồng thường xuyên mâu thuẫn nên Bích đã nảy sinh ý định đầu độc các thành viên trong gia đình bằng chất độc xyanua.