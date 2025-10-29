Truy tố người bán thuốc cho người khác uống bị tử vong

Tuy nhiên, Duy không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc chữa bệnh nhưng vẫn tự ý kê đơn, bán thuốc cho người dân.

Kết quả điều tra cho thấy, Duy được cấp Giấy chứng nhận hộ kinh doanh buôn bán thực phẩm chức năng, mở cửa hàng tại phường Vũng Áng.

Khi bà X đến cửa hàng của bà Duy để mua thuốc điều trị ho, sổ mũi, cảm lạnh thì Duy đã tự lấy thuốc trong cửa hàng bán cho bà X. Sau đó, bị can trực tiếp cho bà X uống ngay tại cửa hàng 9 viên thuốc nói trên cùng nước lọc.

Chỉ sau vài phút, bà X xuất hiện triệu chứng ngứa, đỏ mặt, khó thở, buồn nôn, lịm dần và tử vong tại chỗ, mặc dù được người thân và nhân viên y tế đến hỗ trợ cấp cứu.

Hành vi của Duy đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về dược, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuyển hồ sơ sang VKSND Khu vực 2 - Hà Tĩnh để truy tố. Bị can Duy bị truy tố theo khoản 1 Điều 315 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).