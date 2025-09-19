Truy tố Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội 'Lừa dối khách hàng'

Đây là vụ án gây bức xúc dư luận trong thời gian qua khi hơn 56.000 người tiêu dùng bị lừa dối bởi sản phẩm kẹo rau củ “Kera”.

4 bị can thuộc Công ty Chị Em Rọt gồm: Nguyễn Thị Thái Hằng (tức “Hằng du mục”, SN 1995, quê Phú Thọ, hiện trú tại phường Thông Tây Hội, TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Chị Em Rọt).

Phạm Quang Linh (tức “Quang Linh Vlog”, SN 1998, quê Nghệ An, hiện trú tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội; Thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt).

Lê Tuấn Linh (SN 1989, quê Cà Mau, hiện trú tại phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty Chị Em Rọt) và Lê Thành Công (SN 1989, quê Nghệ An, hiện trú tại phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh, Thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt).

Bị can Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2024, sau khi quen biết và kết nối qua mạng xã hội, các bị can Lê Tuấn Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh (được biết đến với kênh “Quang Linh Vlog”) cùng với Trần Chí Tâm (Trợ lý của Quang Linh) bàn bạc, thống nhất thành lập công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trên các nền tảng trực tuyến. Ý tưởng này là nhằm tận dụng sức ảnh hưởng của các KOL (người nổi tiếng, có uy tín trên mạng xã hội) để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.