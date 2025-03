Truy tố giám đốc công ty vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai làm 11 người thương vong

Theo kết luận giám định ngày 6/5/2024 của Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tại TP.HCM, nguyên nhân vụ nổ là do nồi hơi bị gia nhiệt trong tình trạng cạn nước kéo dài sau quá trình sửa chữa (hàn các ống bị rỉ nước), dẫn đến hiện tượng giãn nở nhiệt. Đồng thời, quá nhiệt làm suy giảm sức bền chịu lực của thành nồi, khi áp suất tăng cao vượt quá sức chịu đựng của vật liệu, nồi hơi phát nổ.

Quá trình điều tra, đại diện gia đình bị can Feng Yong đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân tử vong với tổng số tiền gần 2,9 tỷ đồng và 600 nghìn Nhân dân tệ; bồi thường cho các nạn nhân bị thương, tổng số tiền gần 800 triệu đồng.

Đối với bị can Xie Zhen Long, người được giao toàn quyền quản lý và vận hành nồi hơi, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu đồng phạm với bị can Feng Yong. Tuy nhiên, do Xie Zhen Long đã tử vong nên không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

Lương Ý