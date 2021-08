Truy tố cựu Phó Chủ tịch HĐND phường lừa đảo ở Hà Nội

Cáo buộc cho rằng, năm 2000 thửa đất số 428 (diện tích 551 m2) và thửa đất số 443 (diện tích 763 m2) tại Đội 10 Tân Mỹ (nay là Tổ dân phố số 15 Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) được giao cho bà Lưu Thị Cố (SN 1946, trú tại phường Mỹ Đình 1).



Năm 2007, do không có nhu cầu sử dụng, bà Cố chuyển nhượng lại toàn bộ diện tích 2 thửa đất trên cho bị can khi ông Lợi đang là Trưởng Công an xã Mỹ Đình.





Năm 2009, ông Lợi chuyển nhượng lại toàn bộ diện tích của 2 thửa đất trên cho nhiều người, trong đó có ông Nguyễn Văn Duy (SN 1955, ở Bắc Từ Liêm).



Sau khi mua đất, năm 2012, ông Duy xây dựng căn nhà cấp 4 để cho thuê. Tháng 9/2017, gia đình ông Duy rao bán đất và căn nhà cấp 4 này và có nhờ bị can tìm khách mua nhà đất.