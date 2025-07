Truy tố cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà, chủ tịch tập đoàn Thuận An

29 bị can bị truy tố vì liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).

Có 27 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó có 5 bị can thuộc Tập đoàn Thuận An gồm: Nguyễn Duy Hưng (SN 1974, cựu Chủ tịch HĐQT), Trần Anh Quang (SN 1985, cựu Tổng giám đốc), Nguyễn Khắc Mẫn (SN 1983, cựu Phó Tổng giám đốc), Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1973, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam), Hoàng Thị Lê Hạnh (SN 1980, trưởng phòng).