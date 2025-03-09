Truy tố cựu Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam tội trốn thuế, buôn lậu

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo truy tố Phạm Văn Tam (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo) về hai tội buôn lậu và trốn thuế; Phạm Xuân Tình (Tổng Giám đốc Công ty, em trai của ông Tam) về tội trốn thuế.

Theo cáo trạng, Công ty Asanzo đăng ký lần đầu ngày 20-10-2016 tại Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM; có Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Phạm Văn Tam.

Công ty đăng ký thay đổi lần 4 ngày 24-7-2017. Theo đó, thay đổi Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty là Phạm Xuân Tình; còn Phạm Văn Tam là chủ tịch Hội đồng quản trị và quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.