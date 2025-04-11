Truy tố CEO Công ty Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy thêm tội rửa tiền

Theo cáo trạng, tháng 7-2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam, vốn điều lệ 50 tỉ đồng nhưng thực tế Thúy và các cổ đông sáng lập không góp vốn vào công ty.

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (TGĐ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam) cùng 10 bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Vũ Thị Thúy còn bị truy tố thêm tội rửa tiền.

Để có tiền chi tiêu cá nhân và hoạt động của công ty, bị can Thúy đã sử dụng các thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin quảng cáo trên các trang mạng truyền thông, web, facebook, cộng tác viên về việc công ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty với nhà đầu tư.

Để tạo sự tin tưởng hơn cho các nhà đầu tư, Thúy đã mời các cá nhân là những người có uy tín, địa vị xã hội để giới thiệu quảng bá về Công ty Nhật Nam kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính để thu hút vốn đầu tư.

Thúy đưa ra mức cam kết lợi nhuận (cả gốc, lãi) theo ngày tương đương với mức 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168-192% giá trị hợp đồng. Hàng tháng hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, tết, Thúy đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho các nhà đầu tư khi ký kết hợp đồng, số tiền đầu tư càng lớn thì sẽ được hưởng ưu đãi càng cao.