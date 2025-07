Truy tố Bình 'kiểm' vụ cất súng đạn để phòng thân

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Đức Bình (55 tuổi, tên gọi khác "Bình Kiểm") về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

VKSND Tối cao cũng truy tố bị can Nguyễn Tuấn An về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng; truy tố các bị can Chu Văn Hoàng Anh, Huỳnh Hoàng Vũ (tên gọi khác "Vũ Mèo") cùng về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị can Huỳnh Thanh Anh, Mạch Tài, Trương Đình Sự, Lê Viết Hiếu, Phạm Huy Cường, Trần Vĩnh Tâm, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận bị truy tố về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bị can Lại Nam Phương bị truy tố về tội đánh bạc và tội không tố giác tội phạm. Bị can Lê Minh Nghĩa bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cất súng và 13 viên đạn "để phòng thân"

Theo cáo trạng, từ tháng 4-2024 đến tháng 10-2024, "Bình Kiểm" giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đã câu kết cùng các bị can Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ, Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Lại Nam Phương thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.