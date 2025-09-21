Truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM Lê Hồng Sơn vi phạm đấu thầu

Đối với 134 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, các bị can là chủ đầu tư gồm các cựu lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM: Lê Hồng Sơn (Giám đốc), Lê Hoài Nam (Phó giám đốc), Lê Phương Nga (Chánh văn phòng) và cựu lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ), gồm: Võ Ngọc Thu (Trưởng phòng), Nguyễn Thị Mai Hương (Phó trưởng phòng) và Vũ Quốc Cường (chuyên viên) đã không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu trong quá trình tổ chức đấu thầu. Từ đó, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho nhà nước 142 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo các bị can đồng phạm thành lập nhóm công ty "quân xanh" tham gia các gói thầu trong cả nước, nhằm thực hiện các hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện đang bỏ trốn và hiện đang bị truy nã quốc tế. Đây là vụ án thứ 6 mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xử lý.

Trước đó, trong vụ án Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai: Bản án sơ thẩm số 05/2023/HS-ST ngày 4-1-2023 của TAND TP Hà Nội và Bản án phúc thẩm số 389/2023/HS-PT ngày 24-5-2023 của TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phạt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mức án 16 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 14 năm tù về tội đưa hối lộ. Hình phạt chung cho cả 2 tội là 30 năm tù.

Vụ án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh: Bà Nhàn bị tuyên phạt 10 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt 2 bản án là 30 năm tù, bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Vụ án tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM: Bản án sơ thẩm ngày 12-7-2024 của TAND TP.HCM tuyên phạt bà Nhàn 12 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 12 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt cả 3 vụ án là 30 năm tù.

Vụ án tại Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế (Sở Y tế Bắc Ninh), ngày 1-1-2024, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt bà Nhàn 13 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp với bản án khác, bị cáo Nhàn phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Mới nhất, trong vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, ngày 21-3-2025, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bà Nhàn 10 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp với bản án khác, bị cáo Nhàn phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.