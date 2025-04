Truy tố 5 cựu cán bộ công an, kiểm sát ở Tây Ninh

Các bị can gồm: Nguyễn Thanh Sơn (cựu Trưởng Công an huyện Tân Biên), Nguyễn Minh Phụng và Trịnh Ngọc Anh (hai cựu Phó trưởng Công an huyện), Vũ Đức Tân (cựu điều tra viên) và Hứa Thị Kim Ngân (cựu Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên).

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can là cựu cán bộ công an, kiểm sát viên tại huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) về tội Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội. Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến TAND tỉnh Tây Ninh để đưa ra xét xử theo quy định.

Theo cáo trạng, ngày 20/4/2015, tổ công tác của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên phối hợp với Công an TP.HCM kiểm tra ô tô Lexus RX350 mang biển kiểm soát Campuchia 2Z-7795 do Nguyễn Đắc Tuyên điều khiển. Trên xe còn có Phùng Viết Đông và Phùng Tuấn Anh. Cả ba bị bắt quả tang vì nghi vấn buôn lậu và được đưa về Công an huyện Tân Biên để điều tra.