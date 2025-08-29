Truy tố 43 bị can trong đường dây đánh bạc cực lớn, núp bóng đầu tư tiền ảo

VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố 43 bị can trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số do Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Bạch (anh trai của Nhu) và đồng phạm thực hiện.

Các bị can, gồm: Huỳnh Long Nhu (32 tuổi); Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em Nhu); Huỳnh Thị Hạ Tây (em gái Nhu) cùng 9 bị can khác bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Huỳnh Long Bạch, 34 tuổi (anh trai Nhu) cùng 20 người bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc. 10 bị can khác trong vụ án bị truy tố về tội đánh bạc.

Tổ chức đánh bạc bằng cách tạo tài khoản game﻿

Theo cáo trạng, vào các ngày 5, 6-11-2021, Cơ quan CSĐT phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM bắt, khám xét khẩn cấp và mời làm việc nhiều người tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang 2 trang web Swiftonline.live và NagaClubs.com.

Quá trình điều tra xác định, Evolution Gaming là máy chủ đặt tại Thụy Điển, chuyên cung cấp dịch vụ trò chơi game bài trực tuyến, gồm: Baccarat, Fan Tan, Blackjack, Roulette...