Truy tố 2 cựu thiếu tướng quân đội vụ sai phạm tại Sân bay Nha Trang

Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương vừa ban hành cáo trạng, truy tố 9 bị can trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn giai đoạn 2, liên quan Sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà).

Trong vụ án, 2 bị can là cựu thiếu tướng quân đội, gồm: Hoàng Viết Quang (cựu phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng), Nguyễn Duy Cường (cựu hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cùng bị truy tố tội danh trên còn có các bị can là cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà, gồm: Nguyễn Chiến Thắng (cựu chủ tịch UBND tỉnh), Lê Đức Vinh (cựu chủ tịch UBND tỉnh), Đào Công Thiên (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh), Võ Tấn Thái (cựu giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư).

3 bị can khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Văn Hậu (chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), Trần Hữu Định (giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á), Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn).