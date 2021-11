Truy tìm tung tích người phụ nữ chết ở bãi đất trống ven đường

Tại hiện trường, người chết là phụ nữ mặc bộ đồ ngủ, bên trên xác chết có một ít cỏ khô và vỏ bao bì. Do xác chết đã phân hủy và người này không mang theo giấy tờ tùy thân nên Công an tỉnh Bình Dương đã trưng cầu khám nghiệm pháp y từ Cục Kỹ thuật hình sự Bộ Công an để làm rõ danh tính và nguyên nhân tử vong của người này.

Để phục vụ điều tra, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai biết thông tin, danh tính của người chết có đặc điểm nhận dạng như trên vui lòng báo cho ĐTV Trần Tấn Thành theo số điện thoại 0949113111.