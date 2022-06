Truy tìm nhóm người đánh công nhân tử vong trong khu công nghiệp

Chiều 2/6, đại diện Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết, khoảng 12h20 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo của nhân dân về việc xảy ra vụ đánh nhau tại khu vực đường trong khu công nghiệp gần Công ty Jasola, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên. Đơn vị này đã chỉ đạo Đồn Công an Quang Châu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đến hiện trường, phát hiện một người tử vong trước cổng Công ty Jasolar.