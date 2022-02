Truy tìm người phụ nữ liên quan đến vụ giết người

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo đến Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an các huyện, thành phố trong tỉnh phối hợp truy tìm.

Nếu phát hiện đối tượng có đặc điểm nêu trên, đề nghị giữ lại và thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang, điện thoại liên hệ: 0207.3829.161 hoặc điều tra viên Hà Trung Dũng, điện thoại: 0916.028.483 để phối hợp điều tra, giải quyết.