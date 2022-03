Truy tìm người đàn ông trong vụ lừa đảo mua bán cổ phiếu ở Hà Nội

Ngày 15/3, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Đống Đa vừa ra thông báo truy tìm Nguyễn Hoài Linh, sinh năm 1966, trú tại phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội để phục vụ điều tra. Người đàn ông này được xác định liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền làm hợp đồng mua bán cổ phiếu theo đơn tố giác mà Công an quận Đống Đa nhận được.