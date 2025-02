Truy tìm kẻ nổ súng giải quyết mâu thuẫn ở Bến Tre

Thời điểm này, Nguyễn Trường Giang (36 tuổi, thường trú phường 4, TP Bến Tre) chạy đến cầm súng bắn 1 phát vào người của Tiến và được mọi người can ngăn.

Trước sự việc trên, lực lượng Công an đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, đồng thời mời làm việc 8 người liên quan lên trụ sở làm việc.

Quá trình làm việc, lực lượng công an xác định nguyên nhân ban đầu do Thái và Tiến có mâu thuẫn cá nhân trước đó nên sau khi uống rượu say, Tiến tìm Thái để giải quyết. Hiện tại Lê Thanh Tiến đã bỏ trốn. Lực lượng chức năng đang truy tìm người này.

Lương Ý