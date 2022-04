Truy tìm Giám đốc người nước ngoài liên quan đến vụ án buôn lậu

Du Tố Phong khai nhận, đã thuê ông C.N.Đ. đứng tên pháp nhân Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn và trả lương cho ông Đ. mỗi tháng 3 triệu đồng. Thực tế, Phong là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam. Phong cũng là người trực tiếp giao dịch, liên lạc thỏa thuận với Công ty Guangzhou Dunhong IMP & Exp Tranding CO., LTD (Trung Quốc) thông qua đại diện của công ty này là bà Liao Ling Ping (SN 1966, quốc tịch Trung Quốc), ngụ đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, là Giám đốc kinh doanh của Công ty Guangzhou Dunhong IMP & Exp Tranding CO., LTD. Khi hàng về Việt Nam, Phong cử nhân viên dịch vụ thay mặt Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn đến nhận lệnh giao hàng, thông báo hàng đến và thực hiện thủ tục mở tờ khai hải quan nhập khẩu lô hàng chứa trong 4 container nói trên.

Trước đó, Phong cũng sử dụng pháp nhân Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn nhập về trót lọt nhiều lô hàng bách hóa, thiết bị, phụ tùng nhà bếp các loại..., trong đó có hàng nhập từ Công ty Guangzhou Dunhong IMP&Exp Tranding CO., LTD. Ngoài ra, Phong còn chỉ đạo nhập lậu cả sextoy, đông dược, thuốc con nhộng không nhãn mác, hoặc mang nhãn mác Trung Quốc.