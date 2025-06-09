Truy tìm đối tượng sát hại vợ rồi bỏ trốn trong đêm

Thái Dương| 06/09/2025 20:29

Lực lượng chức năng đang truy tìm đối tượng dùng hung khí sát hại vợ ở Biên Biên, sau đó lẩn trốn khỏi hiện trường.

Trao đổi với ông Chu Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, 21h45 ngày 5/9, tại bản Nà Khoa, xã Nà Hỳ, Sùng Seo Sủ (SN 1969) đã dùng hung khí sát hại vợ là Vừ Thị S. (SN 1971), sau đó nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

541586666_1115415353419695_3194943014472296240_n.jpg
Đối tượng Sùng Seo Sủ. Ảnh: CACC

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nà Hỳ đã huy động toàn bộ lực lượng truy bắt, đồng thời thông báo đến các xã lân cận để phối hợp, hỗ trợ vây bắt. Tuy nhiên, đến hiện tại, đối tượng vẫn đang lẩn trốn.

541986149_773729228601382_4761468304007529367_n.jpg
Căn nhà xảy ra vụ án mạng. Ảnh: CACC

Công an xã Nà Hỳ đề nghị người dân cảnh giác, cung cấp thông tin và tố giác khi phát hiện tung tích đối tượng.

Vụ án tiếp tục được lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên điều tra, truy xét.

