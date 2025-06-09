Truy tìm đối tượng sát hại vợ rồi bỏ trốn trong đêm

Trao đổi với ông Chu Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, 21h45 ngày 5/9, tại bản Nà Khoa, xã Nà Hỳ, Sùng Seo Sủ (SN 1969) đã dùng hung khí sát hại vợ là Vừ Thị S. (SN 1971), sau đó nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.