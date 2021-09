Truy tìm 2 đối tượng "biến mất" sau khi gây án

Đếm số tiền khoảng 14 triệu đồng nên nhân viên đã đến Công an phường 11 (Q.Gò Vấp) trình báo vụ việc. Trong quá trình thụ lý hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp đã liên hệ với Công an phường 15 (Q8) triệu tập Nhan đến làm việc thì được cho biết, đối tượng không còn cư trú tại đây từ năm 2012, hiện đi đâu không rõ. Công an H.Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) cũng thông báo, gia đình Nhan rời địa phương từ năm 2009.

Vụ án còn lại, vì vô công rỗi nghề, lại cần tiền tiêu xài và trả nợ, Hồ Văn Tý (SN 1976, quê Thừa Thiên - Huế) nảy sinh ý định tài sản. Khoảng 7 giờ 20 ngày 28-4-2020, gã chạy xe máy Lead màu đỏ BS: 55P6-2491 lòng vòng một số tuyến đường trên địa bàn Q.Gò Vấp để tìm "mồi". Khi đi ngang qua nhà số 142/34 Lê Lợi (phường 4), thấy đang mở cửa, Tý cho xe dừng lại rồi đi bộ đến trước cửa để quan sát.