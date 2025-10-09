Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc đối với Trung tá Nguyễn Đông Cánh

Trước đó, ngày 9-9, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá trước thời hạn, kể từ ngày 8-9-2025 đối với anh Nguyễn Đông Cánh.

Như PLO đã thông tin, hôm 8-9, Trung tá Nguyễn Đông Cánh cùng đồng đội truy bắt nghi phạm liên quan vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn xã Xuân Lộc.