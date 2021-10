Truy sát hàng xóm chỉ vì câu nói 'cho chó cắn nhau đi'

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, anh Dưỡng làm nghề thu mua phế liệu và để kho thu mua phế liệu tại khu vực cánh đồng Mai Đoài, xã Mai Đình.



Kho phế liệu của anh Dưỡng ở gần trang trại của Thuần. Quá trình thu mua phế liệu, anh Dưỡng thường xuyên đốt phế liệu, vỏ cao su, vỏ nhựa để lấy lõi đồng ở gần trang trại của Thuần gây ô nhiễm môi trường.



Cũng vì việc này nên Thuần nhiều lần nhắc nhở anh Dưỡng, dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại.

Bị cáo Thuần tại phiên toà.

Sáng 6/12/2020, Thuần đang làm việc ở nhà thì anh Dưỡng đi bộ qua đường và nói vu vơ: “Cho chó cắn nhau đi”. Thuần cho rằng, anh Dưỡng chửi mình nên bức xúc nhưng không nói gì.



Khoảng 11h cùng ngày, sau khi đi ăn cỗ về, Thuần đi đến trang trại tại khu vực cánh đồng Mai Đoài để làm việc. Khi về đến đoạn đường gần biển chỉ dẫn vào thôn Mai Đoài, Thuần nhìn thấy anh Dưỡng đang nói chuyện với hai người lạ mặt.



Do còn bực tức chuyện buổi sáng bị anh Dưỡng nói đểu nên Thuần nảy sinh ý định đánh anh Dưỡng để trả thù.



Thuần về trang trại lấy con dao thường ngày dùng để chặt cây, rồi đi đến chỗ anh Dưỡng. Khi đối diện anh Dưỡng khoảng một mét, Thuần chém liên tiếp cho đến khi nạn nhân ngã gục.



Gây án xong, Thuần về nhà cất hung khí và bị Công an huyện Sóc Sơn bắt khẩn cấp về hành vi giết người.



Về phía anh Dưỡng, sau khi bị Thuần chém gục tại chỗ, anh được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị từ ngày 6/12/2020 đến ngày 15/1/2021.



Do được cấp cứu và điều trị kịp thời nên anh Dưỡng không tử vong, nhưng kết luận giám định pháp y xác định, anh Dưỡng bị tổn hại 99% và hiện chỉ sống thực vật.



Tại phiên toà, HĐXX khẳng định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng vì cố ý tước đoạt mạng sống của anh Dưỡng. Việc anh Dưỡng không chết là ngoài ý muốn của bị cáo.



Do đó, cần tuyên phạt bị cáo án tù không thời hạn mới tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo. Với phán quyết trên, HĐXX đã tuyên phạt vị cáo Thuần tù chung thân về tội giết người.