Truy nóng đối tượng đột nhập nhà dân trói gia chủ cướp số tài sản lớn

Sau khi cướp được số tài sản trên, Vũ mang đến một tiệm cầm đồ tại khu phố 1B, phường An Phú, TP.Thuận An để bán và chuộc lại 01 xe máy đã cầm trước đó, đồng thời mua thêm 01 điện thoại di động hiệu Iphone X, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7Plus.

Công an bắt giữ Vũ tại phòng trọ.

Qua công tác điều tra, xác minh đối tượng, ngày 31/8, Công an TP.Thuận An đã bắt giữ Vũ khi đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng trọ trên đường D22, KDC Việt Sing, khu phố 4, phường An Phú, TP.Thuận An.