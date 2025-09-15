Truy nã hotgirl Ly 'Meo' liên quan đường dây ma túy từ Tam giác vàng về

Ly "Meo" trước đây vốn kiếm sống bằng buôn bán online, là một hot girl trên mạng xã hội. Nhưng người này bị cáo buộc có liên quan mật thiết đến đường dây ma túy quy mô từ Tam giác vàng về TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác; bị Công an quận Tân Bình (cũ) phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM triệt phá hồi tháng 2/2024.

Về đường dây ma túy này, Cơ quan CSĐT đã khởi tố hơn 20 đối tượng về các tội danh như: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Đồng thời, công an thu giữ lượng lớn ma túy và vũ khí quân dụng có liên quan.

Trong đó, những mắt xích quan trọng tại Việt Nam của đường dây ma túy nói trên là Lê Thanh Tú (tự Cơ, 36 tuổi, ngụ quận 8), Phạm Công Chánh (42 tuổi), Lai Vi Thiệu (27 tuổi)… Các đối tượng này luôn thủ súng, lựu đạn để sẵn sàng chống trả lại lực lượng công an.