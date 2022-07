Truy nã Giám đốc Công ty Lý Hứa Kỳ về tội sản xuất, buôn bán hàng giả

Nhật khai mua số hàng trên của Nguyên, Phó Giám đốc Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ ở đường số 7, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Khám xét công ty này, công an thu thêm 6.144 cây ống nhựa giả nhãn hiệu Bình Minh, cùng máy móc thiết bị dùng để sản xuất ống nhựa giả và các tài liệu liên quan.

Cơ quan công an đã khởi tố 4 bị can gồm Nguyên, Nhật, Thi và Lý Thiện Nhân (SN 1986). Trong đó, công an bắt tạm giam Nguyên, Nhân, Nhật, riêng Thi đã bỏ trốn.