Truy nã đặc biệt Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 6-3-2025, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, đồng thời ngày 8-4-2025 ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Công Minh (SN 1972 quê quán Hà Tĩnh, thường trú tại tỉnh Bình Phước), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an yêu cầu bị can bị truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, địa chỉ: số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội; số điện thoại: 06922.09022.