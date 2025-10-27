Truy nã đặc biệt Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh

27/10/2025 09:46

Bộ Công an yêu cầu bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Công Minh (SN 1972 quê quán Hà Tĩnh, thường trú tại tỉnh Bình Phước), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh.

Truy nã đặc biệt Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh - Ảnh 1.
Bộ Công an ra Quyết định truy nã đặc biệt Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 6-3-2025, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, đồng thời ngày 8-4-2025 ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Công Minh (SN 1972 quê quán Hà Tĩnh, thường trú tại tỉnh Bình Phước), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an yêu cầu bị can bị truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, địa chỉ: số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội; số điện thoại: 06922.09022.

Trước đó, một lãnh đạo Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết hệ thống sinh thái Công ty Cây xanh Công Minh có 40 công ty. Các công ty này có pháp nhân độc lập. Sau đó, mô hình quản lý, thành lập 6 khu vực trên cả nước, 40 công ty này tham gia hoạt động đấu thầu có dấu hiệu vi phạm. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra xác định các bị can đã gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 100 tỉ đồng.

Trước đó, đại diện Bộ Công an cho biết Công ty Cây xanh Công Minh đã thực hiện hơn 600 gói thầu trên cả nước, với tổng giá trị khoảng hơn 3.500 tỉ đồng, trong đó thanh toán khoảng 3.000 tỉ đồng. Bộ Công an đã yêu cầu các tỉnh, thành, doanh nghiệp cung cấp các tài liệu để làm rõ hành vi, trách nhiệm của các đối tượng liên quan.

Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/truy-na-dac-biet-chu-tich-tong-cong-ty-cay-xanh-cong-minh-196251027070949623.htm
Copy Link
https://nld.com.vn/truy-na-dac-biet-chu-tich-tong-cong-ty-cay-xanh-cong-minh-196251027070949623.htm
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Truy nã đặc biệt Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO