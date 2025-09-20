Truy nã cựu Chủ tịch ngân hàng Nguyễn Thế Bình

Quá trình điều tra vụ án, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Nguyễn Thế Bình (sinh năm 1954 tại Hưng Yên), cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Nguyễn Thế Bình bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự. Nơi ở của đối tượng trước khi trốn là chung cư 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây (Thành phố Hồ Chí Minh).

Căn cứ Điều 233, 290 Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 05/2025/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 1-7-2025 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Tòa án nhân dân Tối cao; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu yêu cầu bị can Nguyễn Thế Bình ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Hết thời hạn điều tra vụ án mà bị can Nguyễn Thế Bình không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện bị can Nguyễn Thế Bình đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất và thông báo ngay cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an biết để phối hợp tiếp nhận.

Mọi thông tin cần thiết, đề nghị liên hệ Điều tra viên Trịnh Quang Thái (SĐT: 0989826535), Lưu Xuân Hải (SĐT: 0983811805), Phòng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an; địa chỉ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội.