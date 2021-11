Truy nã chủ quán karaoke Top New tổ chức hàng chục đối tượng bay lắc

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Nghĩa Bình về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Xác định Phòng Nghĩa Bình bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can số 44 đối với Phùng Nghĩa Bình.

Ngày 17-5, cơ quan CSĐT đã ra lệnh tạm giam đối với Phan Duy Khánh về tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Đến ngày 9-9, đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoài Nam, Phan Duy Khánh về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Nho Tỉnh là khách ở phòng 3, về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra xác định: Quán karaoke Top New do Phùng Nghĩa Bình làm chủ, quán góp vốn cùng anh Hoàng Minh Thảo (sinh năm 1985, trú tại thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ), trong đó anh Thảo góp vốn 30 % vốn đầu tư, tương đương với số tiền là 300 triệu đồng. Quán bắt đầu hoạt động từ tháng 10-2020, có 6 phòng, Phùng Nghĩa Bình là người cho khách đến bay, lắc sử dụng ma túy và quy định giá phòng hát thường là 150 nghìn đồng/ giờ; phòng bay, lắc sử dụng ma túy là 300 nghìn đồng/giờ, được ghi cụ thể vào 2 loại sổ hóa đơn thanh toán do Bình trực tiếp mang đến quán.

Sau đó, Phùng Nghĩa Bình thuê Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Văn Tiến và Phùng Nghĩa Đạt vào làm việc, trả lương mỗi tháng, mỗi người là 5 triệu đồng. Các nhân viên này làm nhiệm vụ, ăn, ngủ tại quán theo sự chỉ đạo, sắp xếp, điều hành của Bình. Cả ba cùng có nhiệm vụ như nhau, cùng quán xuyến công việc tại quán. Khi một trong có việc đột xuất thì trực tiếp báo cáo lại với Bình để giải quyết. Từ khi bắt đầu vào làm việc tại quán, Binh đã phân công, chỉ đạo Long, Tiến, Đạt chuẩn bị phòng bay, lắc cho khách, chuẩn bị dụng cụ để khách sử dụng ma túy, mở nhạc, sắp xếp nhân viên nữ vào phòng bay, lắc, sử dụng ma túy cùng khách, đứng ra thu tiền của khách. Ngoài ra, Nguyễn Văn Tiến còn có thêm nhiệm vụ làm thu ngân tại quán. Hàng tuần, Đặng Thị Hà (sinh năm 1988, trú tại huyện Ba Vì), vợ của Bình sẽ đến quán để chốt sổ, thu tiền với Tiến và ăn chia lợi nhuận cùng với Nguyễn Kim Anh (sinh năm 1991, trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ), là vợ của Hoàng Minh Thảo.