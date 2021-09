Truy nã 2 phạm nhân án phạt nặng trốn khỏi trại giam ở Bình Dương

Ngày 16-9, Đại tá Phùng Văn Tuyến – Giám thị trại giam An Phước – Cục C10 – Bộ Công an đóng trên địa bàn xã An Thái – huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định hai phạm nhân trốn khỏi trại giam.

Quyết định truy nã được gửi tới các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương để tiến hành truy bắt hai đối tượng là (31 tuổi) đang thụ án về tội giết người với hình phạt 17 năm tù, và (30 tuổi) đang chấp hành bản án 25 năm tù cho các tội danh trộm cắp tài sản, cướp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cả hai đã trốn khỏi trại giam An Phước vào sáng cùng ngày.