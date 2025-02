Truy bắt kẻ dùng dao cướp tài sản cửa hàng FPT ở TP Thủ Đức

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra, lấy lời khai của các nhân viên cửa hàng. Đồng thời, Công an cũng trích xuất hình ảnh camera an ninh tại cửa hàng và các vị trí tuyến đường để truy bắt tên cướp.

Đến 16h cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn thành việc lấy lời khai, cửa hàng FPT đã hoạt động buôn bán trở lại.

Lương Ý