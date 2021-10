Truy bắt đối tượng sát hại vợ đã ly hôn vào ngày 20-10

Hiện trường vụ án mạng Hiện trường vụ án mạng

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với CATP Vĩnh Yên, Phòng kỹ thuật hình sự và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xác minh và tổ chức truy bắt đối tượng để làm rõ nguyên nhân gây án. Được biết, vợ chồng Cường đã có với nhau 2 con nhỏ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thông báo đến Công an các tỉnh, thành; các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp truy tìm đối tượng, nếu phát hiện đối tượng, phương tiện trên đề nghị tạm giữ và thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc để phối hợp giải quyết.