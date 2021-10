Trượt tại mùa 1 'Rap Việt', thí sinh 'phục thù' tại mùa 2 và nhận được kết quả không ngờ!

Tuy nhiên một lần nữa, T.C lại "chặt" luôn HLV bằng việc chia sẻ quần anh mặc là quần kaki. Dù có phần "sai trái" trong phần thuyết phục thí sinh nhưng kết quả cuối cùng, T.C đã trở về với đội HLV Rhymastic.

Được biết, sinh năm 2000 – hiện nay mới 22 tuổi nhưng nam rapper T.C này đã đạt được vô số thành tích khiến người cùng ngành nhạc Rap vô cùng ngưỡng mộ như: Top 5 Battle Track Freak Out Season 2, Top 4 của Hiphop in the new city. Hy vọng trong thời gian sắp tới, T.C sẽ thành công hơn nữa.