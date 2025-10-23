Clip

Trượt ngã xe trên đường ray, người đàn ông bị tàu hỏa húc văng

23/10/2025 09:40
ẤN ĐỘ – Khi băng qua đường ngang, một người đàn ông đi xe máy không may trượt ngã và bị tàu hỏa lao tới đâm tử vong tại bang Uttar Pradesh.

Theo NDTV

