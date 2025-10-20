Trường yêu cầu học sinh tự mang cơm trưa, phụ huynh ở Hà Nội sôi sục phản ứng

Nhiều phụ huynh cho biết họ cho con nghỉ học đồng loạt để bày tỏ sự bất bình, bởi sau vụ việc thực phẩm không đảm bảo đưa vào bếp ăn ngày 15/10, đến nay nhà trường vẫn chưa có hướng xử lý rõ ràng.

Sau sự việc, Trường Tiểu học Cự Khê đã chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh - đơn vị cung cấp thực phẩm; đồng thời thông báo tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh ngày 17/10 và dự kiến phục vụ công tác bán trú bắt đầu từ 20/10.

Tuy nhiên, đến ngày 19/10, nhà trường lại phát thông báo điều chỉnh phương án bán trú cho học sinh.

Theo nhà trường, trong thời gian hoàn thiện quy trình đấu thầu, phụ huynh lựa chọn một trong hai phương án: Hoặc chuẩn bị sẵn bữa trưa cho con từ sáng mang đến trường; hoặc đón con về nhà ăn trưa, nghỉ ngơi từ 10h30 và đưa con trở lại trường vào 13h30 để học buổi chiều.