Trường Y đầu tiên ở phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2025

Thúy Nga| 22/08/2025 16:31

Ngày 22/8, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương công bố điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2025. Theo đó, ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất.

Cụ thể, ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học có điểm chuẩn là 22,6, ngành Kỹ thuật hình ảnh y học có mức điểm chuẩn 22,5; ngành Y khoa có điểm chuẩn là 23,8; ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng có điểm chuẩn là 23; ngành Điều dưỡng có điểm chuẩn 21.

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cũng công bố mức học phí năm 2025, dao động 26,6 - 43,5 triệu đồng/năm học. Cụ thể như sau:

Ảnh màn hình 2025 08 22 lúc 12.17.03.png

Năm 2025, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tuyển 700 chỉ tiêu theo 4 phương thức, gồm Xét tuyển thẳng, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Xét học bạ, Xét điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Đây cũng là lần đầu tiên trường này xét điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.

Năm 2024, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương có điểm chuẩn 19-25,4 điểm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-ky-thuat-y-te-hai-duong-nam-2025-2434838.html
