Trường Y đầu tiên ở phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2025

Năm 2025, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tuyển 700 chỉ tiêu theo 4 phương thức, gồm Xét tuyển thẳng, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Xét học bạ, Xét điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Đây cũng là lần đầu tiên trường này xét điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.

Năm 2024, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương có điểm chuẩn 19-25,4 điểm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024.