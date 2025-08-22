Trường Y đầu tiên chốt điểm chuẩn 2025

Kim Anh| 22/08/2025 16:35

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lấy điểm chuẩn từ 21-23,8 điểm, cao nhất ở ngành Y khoa.

Xếp sau ngành Y khoa là Kỹ thuật phục hồi chức năng với 23 điểm. Hai ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học, lần lượt lấy điểm chuẩn 22,6 và 22,5 điểm.

Ngành Điều dưỡng lấy điểm chuẩn thấp nhất với 21 điểm.

Trường Y đầu tiên chốt điểm chuẩn 2025 - 1

Năm nay, trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tuyển 700 sinh viên cho 5 ngành, áp dụng bốn phương thức: xét tuyển thẳng, xét học bạ, dùng điểm thi tốt nghiệp THPT và xét điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.

Học phí trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm học 2025-2026 dự kiến từ 26-44 triệu đồng, cao nhất là ngành Y khoa, thấp nhất Điều dưỡng.

Theo vtc.vn
https://vtc.vn/truong-y-dau-tien-chot-diem-chuan-2025-ar961122.html
