Trương Vô Kỵ lãnh án vì rao bán súng tự chế

HUỲNH DU| 26/09/2025 14:00

Bị cáo Trương Vô Kỵ vừa bị tòa tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù giam do có hành vi tàng trữ và rao bán vũ khí quân dụng.

Ngày 26-9, TAND Khu vực 9 - Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Vô Kỵ (21 tuổi; ngụ xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh) về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trương Vô Kỵ.jpg
Trương Vô Kỵ bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, trước đó, lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện tài khoản Facebook mang tên “Trương Vô Kỵ” rao bán khẩu súng tự chế bắn đạn chì.

Thông tin này kèm theo hình ảnh vũ khí, được chia sẻ rộng rãi trên nhiều hội nhóm như “Học hỏi kinh nghiệm PCP”, “Hội đam mê củi lửa PCP”, “Nhóm củi lửa miền Tây”...

Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản chính là Trương Vô Kỵ.

Ngày 4-4, công an tiến hành bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ 1 khẩu súng khí nén dài 1,3 m được xác định là vũ khí quân dụng, cùng 1 hộp đạn gồm 93 viên.

Trương Vô Kỵ.jpg
Cây súng Trương Vô Kỵ rao bán trên mạng. Ảnh: CTV

Tại phiên tòa, bị cáo Kỵ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, mong muốn được xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, tòa cũng cân nhắc bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên quyết định tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù giam.

Theo plo.vn
https://plo.vn/truong-vo-ky-lanh-an-vi-rao-ban-sung-tu-che-post872391.html
