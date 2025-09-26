Trương Vô Kỵ lãnh án vì rao bán súng tự chế

Ngày 4-4, công an tiến hành bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ 1 khẩu súng khí nén dài 1,3 m được xác định là vũ khí quân dụng, cùng 1 hộp đạn gồm 93 viên.

Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản chính là Trương Vô Kỵ.

Cây súng Trương Vô Kỵ rao bán trên mạng. Ảnh: CTV

Tại phiên tòa, bị cáo Kỵ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, mong muốn được xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, tòa cũng cân nhắc bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên quyết định tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù giam.