Trường Tươi Đồng Nai gặp Quảng Ninh ở vòng khai màn giải hạng Nhất 2025-2026

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (sân nhà - sân khách) với 26 vòng, tổng cộng 156 trận. Hai đội dẫn đầu sẽ giành quyền lên V.League mùa 2026 - 2027, trong khi 2 đội xếp cuối phải xuống hạng Nhì.

Theo kết quả bốc thăm, trận đấu đáng chú ý nhất vòng mở màn là cuộc so tài giữa Quảng Ninh và Trường Tươi Đồng Nai. Đội bóng miền Đông Nam Bộ được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch khi bổ sung hàng loạt cầu thủ giàu kinh nghiệm như Trần Minh Vương, Lương Xuân Trường, Lê Văn Sơn, Trần Quang Thịnh, Nguyễn Hữu Tuấn,... dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng - người vừa đưa Ninh Bình thăng hạng. Ở chiều ngược lại, Quảng Ninh cũng đặt mục tiêu sớm tìm lại vị thế tại bóng đá Việt Nam.