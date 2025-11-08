Trường Tươi Đồng Nai gặp Quảng Ninh ở vòng khai màn giải hạng Nhất 2025-2026

Năm nay, giải có 13 câu lạc bộ tham dự gồm: Bắc Ninh, Đại học Văn Hiến, Đồng Tháp, Gia Định, Hòa Bình, Khánh Hòa, Long An, TPHCM (tên cũ Bà Rịa - Vũng Tàu), Trẻ TPHCM, Trẻ PVF-CAND, Trường Tươi Đồng Nai (tên cũ Trường Tươi Bình Phước), Quảng Ninh và Bình Định.
Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (sân nhà - sân khách) với 26 vòng, tổng cộng 156 trận. Hai đội dẫn đầu sẽ giành quyền lên V.League mùa 2026 - 2027, trong khi 2 đội xếp cuối phải xuống hạng Nhì.
Theo kết quả bốc thăm, trận đấu đáng chú ý nhất vòng mở màn là cuộc so tài giữa Quảng Ninh và Trường Tươi Đồng Nai. Đội bóng miền Đông Nam Bộ được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch khi bổ sung hàng loạt cầu thủ giàu kinh nghiệm như Trần Minh Vương, Lương Xuân Trường, Lê Văn Sơn, Trần Quang Thịnh, Nguyễn Hữu Tuấn,... dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng - người vừa đưa Ninh Bình thăng hạng. Ở chiều ngược lại, Quảng Ninh cũng đặt mục tiêu sớm tìm lại vị thế tại bóng đá Việt Nam.
Một cặp đấu khác thu hút sự quan tâm là màn ra mắt của tân binh Bắc Ninh trước Long An. Dù mới thăng hạng, Bắc Ninh sở hữu tiềm lực tài chính mạnh và nhận được sự cố vấn chuyên môn của huấn luyện viên Park Hang-seo, đủ sức cạnh tranh tấm vé lên hạng.Ở các trận còn lại, Bình Định sẽ làm khách trên sân Đồng Tháp, trong khi TPHCM và Trẻ TPHCM gặp nhau ở trận derby ngay ngày khai màn. Do có 13 đội tham dự, mỗi vòng sẽ có một đội nghỉ. Ở vòng 1, Đại học Văn Hiến không thi đấu.