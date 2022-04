Trường tư giải thể, trường công quá tải, nhiều trẻ mầm non chưa được đi học

Từ tháng 1/2022, trường mầm non tư thục Hoạ Mi thông báo giải thể do không đủ năng lực tài chính để duy trì hoạt động, chị Thảo và phụ huynh khác ngỡ ngàng, tiếc nuối. Họ đành tìm cho con môi trường học tập mới. Do không có hộ khẩu Hà Nội, nên lựa chọn duy nhất của chị Theo là trường tư thục. Tiêu chí bà mẹ 31 tuổi đưa ra là không gian lớp sạch sẽ, rộng rãi, lớp học không quá đông và có camera. Bên cạnh đó, chị muốn trường có chương trình dạy học, rèn luyện cho con chứ không đơn thuần trông trẻ. Mức chi phí dự tính từ 4 đến 5 triệu đồng/tháng bao gồm cả tiền ăn.

Trong khi đó, chị Phan Thị Chung (29 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) có hộ khẩu Hà Nội song không thể "chen chân" xin cho con vào trường mầm non công lập. Trước đợt dịch, con gái chị học ở trường mầm non tư thục song ngữ Sunrice. Cuối năm 2021, trường thông báo chuyển nhượng chủ đầu tư khác, đổi tên và thay đổi toàn bộ giáo viên và chương trình học. Nếu phụ huynh có nhu cầu thì có thể tiếp tục cho con theo học.

“Trường học đổi chủ, học phí tăng cao hơn 1,5 lần so với trước kia, hơn 10 triệu đồng/tháng. Do đó, gia đình tôi quyết định xin thôi học để chuyển con sang trường phù hợp hơn", chị Chung nói. Gia đình chị đăng ký vào trường công lập gần nhà nhưng do đã đủ chỉ tiêu trường không thể nhận thêm trẻ. Chị đành ngậm ngùi tìm trường tư thục khác phù hợp hơn. Trong thời gian chờ đến trường, gia đình chị quyết định gửi con về quê cho ông bà nội trông và tạm theo học một trường mầm non gần đó.

Không chỉ chị Thảo, chị Chung, nhiều phụ huynh có con trong độ tuổi mầm non cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm trường, tìm lớp cho con thời điểm này. Sau thời gian dài dịch bệnh, các cơ sở giáo dục mầm non tư thục đồng loạt “biến mất” hoặc đổi chủ, thay tên khiến phụ huynh trở tay không kịp.